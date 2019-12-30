شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي العنود: خطوة استباقية أثبتت يقظة رجال الأمن وحرفيتهم والان نبدء بالتفاصيل

45 دقيقة كانت كافية للأجهزة الأمنية للتعامل باحترافية عالية مع مطلوبين أمنيا اقتحموا منزلا وتحصنوا به بالقرب من مجلس الناصر بحي العنود بالدمام.

ووفقا لشهادة شهود عيان، فإن العملية الأمنية المحكمة بدأت في الحادية عشرة صباحا، وانتهت في الحادية عشرة و45 دقيقة ظهرا، حيث استطاعت الأجهزة الأمنية التعامل بالشكل المناسب مع المطلوبين.

وأكدوا، أن العملية الأمنية «النظيفة» لم تشهد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات للمنازل المجاورة للمنزل الذي تحصنوا به.

وذكروا أن المطلوبين دخلوا المنزل بعد محاصرتهم من الأجهزة الأمنية؛ بهدف الهروب، حيث بدأ المطلوبان في إطلاق النار على الأجهزة الأمنية من داخل المنزل.

وأشاروا إلى أن المطلوبين وجدا باب المنزل مفتوحا، مما دفعهما للدخول مباشرة، حيث يتواجد في البيت ربة المنزل وابنتها والعاملة المنزلية، ولم يصب أحد من أفراد العائلة بسوء جراء إطلاق النار، حيث عمدن للاختباء في مكان آمن.

وقالوا: إن الأجهزة الأمنية عمدت لتطويق الموقع بشكل كامل؛ بهدف حماية المواطنين من التعرض للأذى، واصفين سرعة العملية بالإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية في التعامل مع المجموعات الإرهابية.

وذكروا، أن الحياة عادت إلى طبيعتها عند الواحدة ظهرا، حيث فتحت المنطقة أمام المارة والمركبات بشكل طبيعي.

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» رفض عام

وذكر المواطن كمال الدوخي، أن حي العنود فجع بخيرة شبابه في عملية إجرامية لا تزال محفورة بذاكرة أبناء الوطن، مضيفا الحي يرفض الإرهاب وكافة الجماعات التي ترعاه وتتغذى على مائدته، مؤكدا أن أهالي الحي حريصون على حفظ الأمن والاستقرار وعدم السماح بالعبث في أي شبر من أرض المملكة، مضيفا إن سكان الحي كغيرهم من المواطنين بالمملكة يتعاونون مع الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن المواطن يقف بالمرصاد أمام جميع محاولات تسلل تلك الجماعات بهدف تنفيذ مخططات تخريبية.

» خط أحمر

واستنكر المواطن صادق العليو، بشدة العمل الإجرامي المشين الذي أقدم عليه الهالكان، مشيرا إلى أن العمل أدخل الرعب وروع الأهالي في الحي الذي عاني قبل 4 سنوات من تفجير إرهابي أودى بحياة بعض الشباب، مشيدا في الوقت نفسه بكفاءة رجال الأمن والاحترافية العالية التي اتسموا بها من خلال رصد ومتابعة الإرهابيين، معتبرا أن الوطن خط أحمر ولا نقبل التجاوز عليه.

» عمل جبان

ووصف المواطن محمد بو صالح، استهداف حي العنود بالدمام من قبل العناصر الإجرامية بـ «العمل الجبان» والمخرب وغير المسؤول على الإطلاق، لافتا إلى أن دور الأجهزة الأمنية يظهر في الوقت المناسب كالعادة، مؤكدا أن تحصن المجرمين في منزل آمن تقطنه أسرة عمل جبان، لاسيما وأن الأسرة لا حول لها ولا قوة، مما يعكس السلوك الأخلاقي لهذه الفئة الضالة.