شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلا الدمام مطلوبان أمنيا خططا لتفجير إرهابي كبير بـ 5 كيلوجرامات من الـ RDX والان نبدء بالتفاصيل

لقي عنصران مطلوبان أمنيا مصرعهما بعدما رفضا تسليم نفسيهما وبادرا بإطلاق الرصاص على رجال الأمن بالدمام، ونجح رجال الأمن في القبض على عنصر ثالث.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توافر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات، وبفضل الله تمكنت الجهود من رصد وجود المركبة وهي من نوع «فورد» يقودها اثنان من العناصر الإرهابية، بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح الأربعاء 28/‏4/‏1441، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما، ما نتج عنه مقتلهما، وهما المطلوبان أمنيا «أحمـد عبدالله سعيد سويد»، و«عبدالله حسين سعيد آل نمر» سعوديا الجنسية.

كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه.

وضبطت القوات مادة عجينية تزن 5 كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية، وأشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة «RDX» شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.

ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أنها مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين ما زالوا مستمرين في غيهم، ويسعون للنيل من أمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، استجابة لإملاءات من جهات خارجية معادية، وسيرد الله كيدهم، ولن يتمكنوا بمشيئته تعالى من تحقيق ما يسعون ويخططون له، والله الهادي إلى سواء السبيل.