شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه بتهيئة نزلاء الأحساء لما بعد السجن والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، أمس، بمكتبه بمقر المحافظة، مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، ومدير إدارة سجن محافظة الأحساء العقيد سعد القحطاني، بمناسبة تعيينه مديرا لإدارة سجن المحافظة.

وأكد محافظ الأحساء أهمية خدمة النزلاء، وتنوع الأنشطة والبرامج التوعوية الأخرى التي من شأنها تأهيل النزلاء، وتهيئتهم في مجتمعهم؛ ليكونوا أفرادا فاعلين ومثمرين بعد إطلاق سراحهم.

وقدم العميد النفجان والعقيد القحطاني شكرهما وتقديرهما لسمو محافظ الأحساء، مؤكدين أن توجيهات سموه ستكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.