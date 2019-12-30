الارشيف / اخبار السعوديه

توجيه بتهيئة نزلاء الأحساء لما بعد السجن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه بتهيئة نزلاء الأحساء لما بعد السجن والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، أمس، بمكتبه بمقر المحافظة، مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، ومدير إدارة سجن محافظة الأحساء العقيد سعد القحطاني، بمناسبة تعيينه مديرا لإدارة سجن المحافظة.

وأكد محافظ الأحساء أهمية خدمة النزلاء، وتنوع الأنشطة والبرامج التوعوية الأخرى التي من شأنها تأهيل النزلاء، وتهيئتهم في مجتمعهم؛ ليكونوا أفرادا فاعلين ومثمرين بعد إطلاق سراحهم.

وقدم العميد النفجان والعقيد القحطاني شكرهما وتقديرهما لسمو محافظ الأحساء، مؤكدين أن توجيهات سموه ستكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توجيه بتهيئة نزلاء الأحساء لما بعد السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا