شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه بتهيئة نزلاء الأحساء لما بعد السجن والان نبدء بالتفاصيل
وأكد محافظ الأحساء أهمية خدمة النزلاء، وتنوع الأنشطة والبرامج التوعوية الأخرى التي من شأنها تأهيل النزلاء، وتهيئتهم في مجتمعهم؛ ليكونوا أفرادا فاعلين ومثمرين بعد إطلاق سراحهم.
وقدم العميد النفجان والعقيد القحطاني شكرهما وتقديرهما لسمو محافظ الأحساء، مؤكدين أن توجيهات سموه ستكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.
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