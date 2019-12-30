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نجاة كويتية من تصادم قرب منفذ الرقعي

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باشر إسعاف الهلال الأحمر ومرور الرقعي حادث تصادم بين مركبتين، الأولى لعائلة سعودية، والثانية لسيدة كويتية، بعد خروجهم من منفذ الرقعي بمسافة 8 كيلو مترات، وحالتهم مستقرة.

نقلت السيدة الكويتية لمستوصف الرقعي للاطمئنان على صحتها وإجراء مزيد من الفحوصات، بينما غادرت العائلة موقع الحادث بعد رفضهم للنقل واتضاح سلامتهم من أي مكروه جراء وقوع الحادث.

من جهة أخرى، اعتمدت الهيئة السعودية «قسم الجراحة العامة» بمستشفى الملك خالد في حفر الباطن مركزا تدريبيا، تابعا لبرامج شهادة الاختصاص السعودية بعد تطبيق الاشتراطات والمعايير والآليات اللازمة لما يقدمه قسم الجراحة العامة بمستشفى الملك خالد من خدمات صحية، ولما يتوافر به من كفاءات طبية وتمريضية عالية المستوى.

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