شكرا لقرائتكم خبر عن ملابس غير لائقة تعاقب 60 رجلا وامرأة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة شاكر التويجري، في تصريحات أمس، أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء، فقد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط مخالفات الذوق العام والتحرش، والتي تمثلت في 23 رجلا و37 امرأة، شملت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وتم تطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
وأضاف إنه تم أيضا القبض على 38 متهما آخرين في قضايا تحرش مختلفة، بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب تلك الجرائم من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، موضحا أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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