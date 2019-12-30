شكرا لقرائتكم خبر عن سوق خضار صفوى يستأنف بعد نفض طين المطر والان نبدء بالتفاصيل
وقال بائع الفاكهة والخضار في السوق أمين آل إسماعيل: إن مقاول بلدية صفوى بدأ العمل في السوق مجددًا، ببسط الرمل الطيني، وتسويته، وبدأ بوضع الطوب الخرساني الكبير؛ لتحديد مشايات وأرصفة السوق الجديد، المقابل للمحلات.
وأضاف: «المقاول أكد لنا أن الأمر يتطلب وقتا قليلا لإنجاز السوق، ونطالب بسرعة إنهاء السوق، قبل هطول الأمطار مجددًا، حتى لا يتحول الموقع إلى وحل من الطين مرة أخرى»، متابعًا: «نثمّن دور بلدية المحافظة، وكذلك بلدية صفوى؛ للاستجابة والعمل على الفور لإنهاء معاناة باعة السوق، ونأمل أن يستمر العمل للانتهاء سريعًا». من ناحيته، أكد وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد الصفيان، أن بلدية القطيف مستمرة في عملها حاليًا، بتركيب الأرصفة وتخصيص المواقف للسوق، وأن البلدية أنجزت ما يقارب 95% من المشروع.
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