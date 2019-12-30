شكرا لقرائتكم خبر عن تجار سوق الحب يتطلعون إلى تطويره والان نبدء بالتفاصيل

أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أن المبادرة التي أطلقتها الأمانة في مهرجان سوق الحب، بالتعاون مع لجنة أصدقاء الأمانة، تأتي لتعزيز السياحة في المنطقة، وإحياء الموروث التاريخي، من خلال الفعاليات المتنوعة التي شهدتها هذه المبادرة، مؤكدًا دعمه المستمر لمثل هذه البرامج والفعاليات التي من شأنها تعزيز القيمة التراثية والتجارية للسوق.

واستقبل م. الجبير، أمس، في مكتبه، عددًا من أصحاب المحال التجارية، ومستثمري سوق الحب بالدمام، الذين قدموا شكرهم له على دعم أمانة المنطقة الشرقية، ومتابعته لكل ما من شأنه تطوير منطقة سوق الحب.

وأضافوا أن المهرجان ساهم في جذب العوائل من مختلف المناطق المحيطة بالمنطقة الشرقية، وزيادة الحركة التجارية في السوق.

وقدم عضو المجلس البلدي محمد الناصر، شرحًا لفكرة مشروع تطوير هذه المنطقة، وعددًا من المقترحات التي تُسهم في تنشيط الحركة التجارية، واقترح الناصر أن يُخصص يوم في كل أسبوع لإقامة مهرجان شعبي أسوة ببقية المناطق الأخرى.