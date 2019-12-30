- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم 3 سيدات حققن إنجازات كبرى للمرأة السعودية في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
3 سيدات حققن إنجازات كبرى للمرأة السعودية في 2019
يمهدن الطريق لتطورات قادمة
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
شهد هذا العام الكثير من الإنجازات في المنطقة العربية عامة، وفي المملكة خاصة، من السياسة والرياضة إلى صناعات الموضة والجمال، وشقت المرأة السعودية طريقها إلى القمة، إليكم نظرة على النساء اللائي مهدن هذا العام الطريق لكثير من التطورات القادمة:
1- الأميرة ريما بنت بندر:
كان تعيين الأميرة ريما بنت بندر ممثلًا دبلوماسيًا للمملكة في واشنطن العاصمة في 23 فبراير 2019، لحظة تاريخية بالنسبة للنساء في المملكة، باعتبارها أول سفيرة في تاريخ البلاد.
2- ياسمين الميمني:
كانت لحظة تاريخية أخرى للسعوديات عندما صنعت ياسمين الميمني التاريخ كأول سيدة سعودية تقود طائرة في البلاد، وجاء ذلك بعد مرور 6 سنوات على حصولها على ترخيص من هيئة الطيران المدني السعودية، وحققت حلمها هذا العام في قيادة طائرة في المملكة.
3- الأميرة نورة بنت سعد:
أصبحت الأميرة نورة بنت سعد أول امرأة سعودية تتولى رئاسة نادي رياضي بعد استثمارها في نادي سبوليتو لكرة القدم بمدينة أمبريان، وقالت عن ذلك: كرة القدم هي شغف عائلي، والجميع في أنحاء العالم يتابع كرة القدم؛ ولهذا اخترت الاستثمار في أمبريان.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 3 سيدات حققن إنجازات كبرى للمرأة السعودية في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.