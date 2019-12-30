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فيصل بن بندر يعزي الوزير التويجري في وفاة والدته
في زيارة قام بها إلى مقر العزاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لوزير الاقتصاد والتخطيط، محمد بن مزيد التويجري، في وفاة والدته- رحمها الله- وذلك في زيارة قام بها مساء أمس الأحد لمقر العزاء.
وسأل الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
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