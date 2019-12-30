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فيصل بن بندر يعزي الوزير التويجري في وفاة والدته

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2019-12-30

فيصل بن بندر يعزي الوزير التويجري في وفاة والدته

في زيارة قام بها إلى مقر العزاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لوزير الاقتصاد والتخطيط، محمد بن مزيد التويجري، في وفاة والدته- رحمها الله- وذلك في زيارة قام بها مساء أمس الأحد لمقر العزاء.

وسأل الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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وأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

 

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