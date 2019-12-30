نقاب امرأة يحمل شعار شركة “نايكي” يثير الجدل على مواقع التواصل!

تعرضت شركة الملابس العالمية “نايكي” لانتقادات لاذعة وذلك بعد ظهور شعار الشركة على “نقاب” مواطنة بمحافظة القريات في الجوف. وانتقد الآلاف من رافضي ارتداء النقاب حول العالم شركة الملابس بزعم أنها تساعد على إلزام النساء كي يرتدين النقاب بإنتاجها له ووضع شعارها عليه.
فيما اتجه بعض المغردين في السعودية وعدد من الدول إلى إمكانية أن يكون المنتج مقلداً ومصنوعاً في أحد المصانع الغير تابعة للشركة، التي لم تصدر أية بيانات أو تصريحات حول الأمر.
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