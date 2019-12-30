الطيران المدني تعلن عن رسوم جديدة على الرحلات الداخلية .. وهذه الفئات المستثناه

قُتل عدد من عناصر كتائب حزب الله وأُصيب آخرون في قصف جوي نفذه الجيش الأميركي الأحد على مقرات الحزب في منطقة القائم قرب الحدود العراقية السورية، ومواقع تابعة له في وسوريا.
وتم القصف بواسطة طائرات مسيرة عن بعد “درونز”، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان. وكان مسؤول أميركي قال الجمعة إن واشنطن تنظر إلى احتمالية تورط كتائب حزب الله في الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عراقية والتي قتل فيها متعاقد مدني أميركي. وأفادت وسائل إعلام عراقية أن قصفا استهدف المقر الرئيس لكتائب حزب الله في منطقة القائم على الحدود العراقية السورية.
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