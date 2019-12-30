مكة.. حادث مروري مروّع يدخل ابن مدير العمليات الأمنية 911 للعناية المركزة

تعرض الابن الأكبر لمدير مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي، مساء اليوم الأحد، لحادث مروري شنيع عندما تفاجأ بوجود شاحنة من نوع “سطحة” أمامه وحاول أن يتفاداها إلا أن مركبته انحرفت وارتطمت بعمود إنارة على طريق مزدلفة باتجاه العزيزية أثناء عودته من جامعة أم القرى.
وتفصيلاً، تسبب الحادث في إصابته بإصابات متفرقة في الجسم ونقل بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى النور التخصصي وتم تنويمه بغرفة العناية المركزة وحالته حرجة. وتلقى “الغامدي” الاتصالات من مسؤولين عسكريين ومدنيين للاطمئنان على سلامة ابنه.
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