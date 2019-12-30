أعلنت وزارة الصحة إغلاقها مركزا طبيا في الرياض، يختص بجراحات اليوم الواحد، وذلك لتجاوزه وإجراء عمليات غير مرخص بها، ما نتج عنه وفاة مريضة دماغيا. ونشر الإعلامي فيصل العبدالكريم مقطع فيديو من مداهمة الصحة للمركز، أوضح فيه أن المركز المختص بعمليات التجميل والأسنان يقوم بإجراء عمليات سمنة وبدانة تتضمن قص المعدة وربطها، وذلك بدون ترخيص من الجهة المعنية.
وأوضح مندوب وزارة الصحة أنه تم إغلاق غرف العمليات بالمركز، لأن ما تجرى به من عمليات تحتاج مستشفى مجهزا، وترتيبات طبية خاصة، إضافة إلى الحاجة إلى تنويم المرضى ليوم كامل في عمليات البدانة. من جهة أخرى ألغت اللجنة الطبية الشرعية بوزارة الصحة رخصة طبيب معروف تعلن له فنانات وفاشنستات على السوشيال ميديا، بعد تعرض كثير من الحالات التي عالجها لمضاعفات عقب إجرائه عمليات جراحية.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مركز طبي يجري عمليات سمنة وبدانة مخالفة بالرياض.. وإلغاء رخصة طبيب شهير تعلن له فنانات وفاشنستات -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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