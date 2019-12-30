شاهد بالصور .. لحظة تفقد نائب أمير مكة الهدا والشفا والشريط السياحي جوًا

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اليوم جوًا الهدا والشفا والشريط السياحي بالطائف واستمع لشرح عن طبيعة المنطقة. عقب ذلك وقف سموه ميدانيًا على المقومات الطبيعية والزراعية في الشفا والهدا والشريط السياحي واطلع على ما تمتلكه من ميزات نسبية.

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