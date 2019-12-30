أعلنت رئاسة أمن الدولة أنها عثرت بحوزة خلية الدمام الإرهابية على مادة عجينية تزن 5 كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية، أشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة RDX شديدة الانفجار. والمعروف أن مادة RDX هو المركب العضوي مع الصيغة O2NNCH 3، وتعرف باسم سايكلونايت أو هيكسوجين هو مادة صلبة بيضاء ليس لها رائحة أو طعم، وتستخدم على نطاق واسع كمتفجر.
يصنف RDX كيميائيًا على أنه نيتراميد، يشبه في تركبيه الكيميائي مادة إتش إم إكس، وهي متفجرة أكثر حيوية من مادة (تي إن تي)، وغالبًا ما تستخدم في المخاليط مع المتفجرات الأخرى والملدنات أو المواد المهدئة لتقليل حساسية المتفجرات (المتفجرات المنزوعة الحساسية). وقد تم استخدام RDX على نطاق واسع في الحرب العالمية الثانية، ويعتبر مركب آر دي إكس من المركبات المستقرة في التخزين وواحدًا من أكثر المتفجرات العسكرية العالية حيوية ونشاطًا ، وذلك بحسب ما ذكره موقع ويكيبديا .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: ما هي مادة RDX التي تم ضبطها بحوزة الإرهابيين في الدمام ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.