تعرف على القرارات واللوائح التي ستدخل حيز التنفيذ #الاربعاء_القادم

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يُنتظر أن تدخل بعض القرارات والأنظمة واللوائح الهامة التي صدرت خلال عام 2019 حيز التطبيق، ويبدأ العمل بها بشكل فعلي اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير 2020 وهذه أبرز القرارات:-

السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة:

قرر مجلس الوزراء منتصف يوليو الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، ووفقاً للقرار فإنه يسمح لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة اعتباراً من مطلع عام 2020، على أن يكون ذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

إجراءات إضافية للسعوديين للحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا:

وضعت السلطات التركية المزيد من الإجراءات للحصول على تأشيرة دخول السياح السعوديين إليها، بعد أن كانوا يحصلون على التأشيرة عند الوصول إلى المطارات أو عن طريق موقع خاص بالتأشيرات الإلكترونية التركية، حيث حددت موقعاً إلكترونيًا خاصًا بالسفارة لاستصدار التأشيرة، ومن المقرر بدء العمل بالقرار بداية من يناير 2020.

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اعتماد الهوية الشخصية بدلاً من بطاقة التأمين:

أكد مجلس الضمان الصحي أنه ابتداءً من الأول من يناير 2020 لا حاجة لإبراز بطاقة التأمين الصحي عند زيارة المستشفيات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وسيُكتفى ببطاقة الهوية الشخصية للمواطن والإقامة للمقيم معرِّفاً أساسياً للمؤمن لهم.

لائحة الزكاة الجديدة:

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن لائحة الزكاة الجديدة لن تطبق على المستثمر الأجنبي، إنما ستُطبق على السعوديين والخليجيين المقيمين في المملكة مطلع يناير 2020، وسيكتفى بتطبيق ضريبة الدخل على المستثمر الأجنبي.

تحديد وتنظيم العمل الليلي:

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي في نوفمبر الماضي، قراراً ينظم العمل الليلي (11 مساءً – 6 صباحاً) ويحدد حقوق وواجبات العامل الليلي لدى المنشأة التي يعمل بها، وسيدخل القرار حيز التنفيذ بدءاً 1/1/2020م.

إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة:

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إنه سيتم إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية فور بدء عام 2020، كما دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومصنعي الأغذية، إلى التقيد والالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية التي سيبدأ تطبيقها في العام المقبل، والتي تنص على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في المنتجات الغذائية.

توطين نشاط الأجرة “الخاصة”:

اتفقت هيئة النقل العام مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على منح منشآت الأجرة “الخاصة” مهلة تنتهي بنهاية السنة الحالية 2019، للعمل مع منشآت توجيه مركبات الأجرة في حال كان سائقوها غير سعوديين، إذ سيقتصر العمل بدءا من 2020 على السائقين السعوديين في منشآت توجيه مركبات الأجرة الخاصة.

