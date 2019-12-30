أمير مكة بالنيابة يزور الشيخ الشثري في منزله بالطائف

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري في منزله بالطائف.

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