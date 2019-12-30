سفير المملكة في المنامة يطّلع على خطط تطوير جسر الملك فهد مع البحرين

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز في مكتبه بالسفارة اليوم الأحد، مدير عام جمرك جسر الملك فهد ضيف الله العتيبي.

واستمع السفير لشرحٍ قدّمه العتيبي عن دور وخطط التطوير لجمرك الجسر، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل رجال الجمرك بجسر الملك فهد، وما حققوه من إنجازات، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والسداد.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الأربعاء الماضي، إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية، وإنهاء إجراءات سائقيها بين المملكة والبحرين؛ اعتبارًا من يوم الأربعاء 1/1/2020، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا، بعد صدور موافقة الجهات المختصة في المملكتين.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن: سيتم السماح بعبور قائدي الدراجات النارية والتنقل بين المملكتين خلال فترة التشغيل التجريبي، شريطة أن تكون المركبة مرخصة، وتحمل لوحات مرورية، وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وسيتم تقديم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع على أن يتم إيقافها مؤقتًا حفاظًا على سلامة المسافرين عند سوء الأحوال الجوية.

وأوضح المحيسن أنه تم تخصيص المسار أقصى اليمين؛ لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات قدوم ومغادرة بالجانبين السعودي والبحريني، إضافة إلى إتاحة كل مسارات دفع الرسوم بالجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية، والتي تم تحديدها بقيمة 25 ريالًا أو 2.50 دينار بحريني للاتجاه الواحد.