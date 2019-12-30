«إغاثي الملك سلمان» يكافح العمى في بنجلاديش ويداوي جراح قلوب اليمنيين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية والجهات ذات العلاقة في الأردن توزيع المساعدات الإيوائية والمتمثلة بأطقم الأواني المنزلية وملحقات المائدة على اللاجئين السوريين في محافظة المفرق، استفاد منها 813 أسرة بواقع 4.832 فردًا .

ويقدم مركز الملك سلمان للإغاثة المساعدات الإنسانية التي يحتاجها اللاجئون السوريون من خلال عمل دراسات ميدانية لتوفير المتطلبات التي تحتاجها الأسر التي تلبي متطلباتهم اليومية لينعموا بحياة كريمة.

وعبّر المستفيدون عن شكرهم العميق على جودة الخدمات الإغاثية التي تقدّم لهم على مدى العام، داعين الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة وشعبها من كل سوء ومكروه.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 80 عملية جراحية والكشف على 275 حالة، وذلك في اليوم الرابع من الحملة الطبية التطوعية للمركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السنغال، ليصل مجموع ما تم إنجازه منذ بدء الحملة 360 جراحة، والكشف على 2,362 مريضًا.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقًا للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

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كما أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان، أمس، 15 عملية جراحية منها 3 لجراحة القلب المفتوح و12 حالة لقسطرة القلب بمدينة المكلا، وذلك في اليوم الثاني من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في جمهورية اليمن.

وتهدف الحملة لإجراء قرابة الـ 90 عملية جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة المكلا؛ انطلاقًا من واجب المملكة العربية السعودية الإنساني ممثلة بالمركز تجاه المحتاجين في العديد من الدول حول العالم، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.

وأيضًا، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة غيبده بجمهورية بنجلاديش.

وكشف الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة الماضية على 6,700 حالة، وأجرى 717 عملية جراحية منها 331 للرجال و386 للنساء، كما جرى صرف 2,971 نظارة طبية، وتوزيع 7,364 قطرة عين، وتقديم 2,904 وصفات طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلًا جراحيًا.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز، وفقًا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.