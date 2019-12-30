سماء غائمة جزئيًا ورياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة.. الاثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الاثنين، أن تشهد الأجزاء الغربية من منطقة الرياض رياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية يمتد تأثيرها لمنطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية «حفر الباطن، القيصومة».

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت الهيئة أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية للمنطقة الشرقية .

وأوضحت «هيئة الأرصاد» أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

أما على الخليج العربي فستكون الرياح السطحية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.