«تقويم التعليم» تعلن تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، مؤكدةً أنه سيتم الإعلان عن مواعيد التسجيل والاختبارات لاحقًا.

جاء ذلك في بيان نشرته هيئة التقويم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت فيه إنه بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 816 وتاريخ 19/4/1441هـ، حول تأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ 9/10/1440 هـ، ليكون بتاريخ 10/11/ 1441هـ الموافق 1/7/2020م؛ فإنه تم تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، وسيتم الإعلان عن مواعيد التسجيل والاختبارات لاحقًا.

وفي 16 ديسمبر الجاري، أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم، عن تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة إلى الـ10 من ذي القعدة 1441هـ، الموافق 1 يوليو من عام 2020م، بديلًا عن الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الثاني لعام 1441هـ، الموافق 23 ديسمبر 2019م، وإجراء عدد من التعديلات على اللائحة، وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية.

