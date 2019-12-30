«التعليم» تعتمد تنفيذ حافز الإجازة للفصل الأول وتحدد الفئات المخاطبة به

كشفت مصادر «عاجل» أن وزارة التعليم، اعتمدت تنفيذ حافز الإجازة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ١٤٤٠/١٤٤١ للمعلمين والمعلمات المكلفين والمكلفات بنهاية دوام يوم الخميس ٢٩/٤/١٤٤١هـ.

يأتي ذلك بناءً على تعميم نائب الوزير بشأن الحوافز المعتمدة للمعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي والمتضمن استمرار العمل بحوافز معلمي الصفوف الأولية المشار إليها في التعميم ٢٧٦٦٢٠٨٧ وحوافز المعلمين المكلفين جزئيًا او كليًا في التعميم المشار إليه رقم ١٢٤٨٥١.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن التعليم حددت في تعميم صادر عنها، الفئات المخاطبة، وهي: «المعلم/ة المكلف/ة جزئيًا أو كليًا من قبل إدارة شؤون المعلمين أو وحدات شؤون المعلمين بمكاتب التعليم بعد التزامه كليًا أو جزئيًا من قبل إدارة شؤون المعلمين أو وحدات شؤون المعلمين في مكاتب التعليم بعد التزامه/ا بتنفيذ وتسليم جميع أعماله/ا حسب إفادة قائد/ة المدرسة والمعلم/ة المكلف/ة بتدريس تخصص العجز في غير تخصصه في المرحلتين المتوسطة والثانوية».

وأوضحت المصادر، أن من بين الفئات المخاطبة بالتعميم، «معلمي/ات الصف الأول الابتدائي المستحقين للحافز وفق ضوابط التعليم الوزاري مع تأكيد استمرار العمل ببقية الحوافز المتضمنة في التعميم».