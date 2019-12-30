افتتاح واجهة الحريضة البحرية الخميس

يرعى أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير تركي بن طلال، الخميس المقبل، افتتاح الواجهة البحرية بمركز «الحريضة» على ساحل البحر الأحمر. ووقف أمين منطقة عسير وليد الحميدي على آخر الاستعدادات لافتتاح المشروع السياحي على ساحل عسير البحري، مطلعا على ما تم إنجازه لإطلاق فعاليات متنوعة تستمر لمدة أسبوعين. ونفذت أمانة منطقة عسير هذا المشروع البحري الكبير على مساحة 2400000 مترمربع على شاطئ الحريضة المطل على ساحل البحر الأحمر. ويشتمل المشروع على جلسات عائلية وممشى يحاذي البحر على طول الواجهة ومسطحات خضراء ومرسى لليخوت «مارينا»، وناد لليخوت، وناد للطيران الشراعي، ومتحف بحري، ومدينة للألعاب، ومدينة مائية، ومضمار للسباقات، ومراكز تجارية، ومطاعم ومقاهٍ، وملاعب رياضية، وجلسات متنوعة داخل الحدائق.



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