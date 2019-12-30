4 مشاريع إنسانية بـ31 مليون في عنيزة

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية عنيزة الإنسانية عبدالله اليحيى السليم، «إن تحفيز وتشجيع ودعم أمير منطقة القصيم للجمعية من خلال إطلاق محافظة الإنسانية على عنيزة هو دفعة معنوية للعاملين بها كافة، وقال «نضع اليوم حجر الأساس لأربعة مشاريع لتكون ضمن مدينة جمعية عنيزة الإنسانية، التي نسعى من خلالها لتحقيق خطة الوصول إلى أن تكون جمعية «تأهيل» الأولى عربياً في نهاية 2024، وأن تكون من ضمن أفضل 10 جمعيات متخصصة على مستوى العالم في نهاية 2028».
4 مشاريع
عقب ذلك وضع الأمير فيصل بن مشعل حجر الأساس لأربعة مشاريع لمدينة جمعية عنيزة الإنسانية التي اشتملت على مركزي عثمان الخويطر للتأهيل المهني لذوي الإعاقة الأول للذكور، والثاني للإناث على مساحة 12 ألف م2 بتكلفة 15.2 مليون ريال، وبطاقة استيعابية 150 مستفيدا لكل مركز، ومشروع عثمان الخويطر لمتلازمة داون للذكور والإناث والمقام على مساحة 6 آلاف م2، بتكلفة تقارب 8.6 ملايين ريال، ومشروع مركز الزامل للسمع والكلام لخدمة من لديهم صعوبات ومشاكل في النطق، بمساحة 4 آلاف م2، بتكلفة إجمالية بلغت 7.6 ملايين ريال.
مسؤولية
أكد أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل بأن مسمى محافظة الإنسانية يُحمّل الجهات والقطاعات الأخرى الحكومية مسؤولية للسعي إلى أنسنة هذه القطاعات، مقترحاً بتشكيل فريقا إنسانيا يكون من لجنة الشباب أو من غيرها يسعى إلى تحقيق مثل هذه الجوانب، دعما للأعمال والمواقف الإنسانية، لافتا الانتباه إلى سعيهم إلى أنسنة المحافظة خاصة ومنطقة القصيم عامة بكل ما تعنيه الكلمة، مؤكدا على أهمية دور البلدية والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية بتفعيل هذا الدور.
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