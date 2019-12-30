نائب أمير مكة يلتقي مسؤولي الطائف وميسان

رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان في مكتبه بالطائف اجتماعا حضره مديرو القطاعات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي في محافظة الطائف. وأكد الأمير بدر بن سلطان على أهمية تضافر وتكامل الجهود والتعاون لتذليل المعوقات بما يسهم في دفع عجلة التنمية ويرتقي بالخدمات المقدمة. واستعرضت الجهات الحكومية مشاريعها وملامح خططها للمدة المقبلة، فيما تداخل عدد من أعضاء المجالس المحلية الذين بدورهم نقلوا له أبرز الاحتياجات التنموية. كما ترأس اجتماعا مماثلا حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة ميسان. من جانب آخر، استقبل الأمير بدر بن سلطان في مكتبة بالطائف، مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد سالم الزهراني. واستمع إلى شرح عن مشروعات جامعة الطائف. كما اطلع على المبادرات والأعمال التطوعية التي قدمتها الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.



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