71 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة في المناطق

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في تقديم خدماتها للرجال والنساء في 71 موقعا، خلال هذا الأسبوع حول مناطق المملكة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، وحملة «هويتي انتمائي»، التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتا شخصيّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظاما في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية، والخاصة، والمحافظات، والقرى والمراكز، والمدارس، والجامعات بجميع مناطق المملكة. وتقوم الوحدة المتنقلة بزيارة «22» موقعا بمنطقة عسير، و«14» موقعا بمنطقة الحدود الشمالية و«12» موقعا بمنطقة الجوف، و«8» مواقع بمنطقة مكة المكرمة، و«3» مواقع في كل من منطقتي المدينة المنورة، والقصيم، وموقعان اثنان في كل من مناطق الرياض، والشرقية، وتبوك، وجازان، وموقع واحد بمنطقة حائل. وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».



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