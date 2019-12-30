هيئة النقل تطور نشاط الأجرة

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البري فواز السهلي، أن البرنامج شهد حضورا مكثفا وتفاعلا من شركات الأجرة، إذ استفاد منه أكثر من 10 آلاف سائق مركبة أجرة حتى الآن، وحرصا على تحقيق الفائدة بشكل أشمل أتاحت الهيئة الدورات بـ3 لغات مختلفة، هي: العربية والإنجليزية والأوردو. من جهته، بيّن المدير العام للنقل بالسيارات الصغيرة ماجد الزهراني، أن الدورة ركزت على أهمية خدمة العملاء بأفضل الأساليب، مع إبراز أهمية المحافظة على نظافة المركبة، وكفاءتها التشغيلية، مشيرا إلى أن هذه الدورة تأتي بوصفها النواة ضمن برنامج تدريبي شامل، يتضمن سائقي الحافلات وموظفي مكاتب تأجير السيارات، إضافة إلى برنامج الاعتماد المهني للسائقين.
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