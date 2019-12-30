وجهاء وأعيان جدة يقدمون واجب العزاء في فقيد أسرة كابلي

استقبلت لليوم الثاني أسرة كابلي العزاء في فقيدهم فاضل أحمد كابلي، الذي صلي عليه في المسجد الحرام ودفن في مقبرة المعلا، والفقيد شقيق هند، وديع، وهيب، واصف، عبدالعزيز ووجدي، ووالد أحمد، أماني، أزهار وأبرار، وخال رئيس مجلس إدارة مؤسسة عسير للصحافة والنشر محمد كابلي. وحضر مراسم العزاء عدد من الأعيان والمسؤولين في جدة، كما حضر عدد من الأصدقاء والأقارب. يذكر أن الليلة اليوم الثالث آخر أيام العزاء للرجال في منزل عبدالعزيز شقيق الفقيد في جدة شرق قصر الأمير ماجد، بجوار ثانوية جدة، لتقديم العزاء، بينما مقر العزاء للنساء في دار الفقيد في حي مشرفة، شرق سوق الشعلة.



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