خارجية الشورى تطالب المعاملة بالمثل لتأشيرات دول الشنغن وبريطانيا وأميركا

فيما طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى وزارة الخارجية بالبحث مع نظيراتها في الدول التي تم تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لرعاياها إلى المملكة، لتسهيل حصول المواطنين السعوديين على تأشيرات الدخول لتلك الدول، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، تتركز الأنظار على تسهيل تأشيرات كل من دول الشنغن والتأشيرة البريطانية والأميركية.

حسابات مواقع التواصل

بعد أن أفاد تقرير للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى بأن المواطن السعودي لا يزال يواجه صعوبات واشتراطات وطول إجراءات للحصول على تأشيرة بعض الدول، في وقت اتخذت فيه المملكة مؤخرا إجراءات عديدة لتسهيل حصول الأجانب على تأشيرة دخول المملكة، نفذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما أعلنت قبل أكثر من عام عن إلزام معظم طالبي الحصول على تأشيرة دخول تقديم معلومات عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومعلومات أخرى، الأمر الذي لقي انتقادات حقوقية.

تعقيد منح التأشيرات

وبحسب ما اطلعت عليه «دوت الخليج» فقد عرقل هذا الاشتراط حصول عدد من السعوديين على تأشيرات سفر لأميركا بعد رجوع السفارة لحسابات بعض الطلاب المبتعثين لأميركا على تويتر، حيث فُهمت تغريدات لهم عن طريق الخطأ بأنها توحي بالتشدد، في حين أنها كانت مجرد آيات قرآنية أو أحاديث ولا توحي بأي شكل على الجهاد.

حماية

وكانت الخارجية الأميركية في يونيو 2019 قد بينت أن لوائح الوزارة تشترط الآن على معظم طالبي الحصول على تأشيرة دخول تقديم معلومات عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أرقام هواتفهم والبريد الإلكتروني، وذلك لتحسين إجراءات الفحص فيما يتعلق بالأمن القومي، حماية للمواطنين الأميركيين، وحفظا للسفر الشرعي للولايات المتحدة.

إساءة فهم التغريدات

وكان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وصف الخطة بأنها «غير فعالة وتتسبب في مشاكل كبيرة» عندما أعلنت إدارة ترمب الخطة في مارس عام 2018، وقال الاتحاد إنها «ستنتهك حقوق المهاجرين والمواطنين الأميركيين عبر ترهيب حرية التعبير، خاصة أن الناس سيتعين عليهم الآن أن يتساءلوا عما إذا كان ما يقولونه عبر الإنترنت سوف يساء فهمه أو تفسيره من قبل مسؤول حكومي».

اشتراطات دول الشنغن

تفرض العديد من دول الشنغن اشتراطات صعبة للحصول على التأشيرة السياحية، منها كشف الحساب لآخر 6 أشهر، مع وجود مبلغ لا يقل عن 10 آلاف ريال لكل صاحب طلب، أي أن تقديم طلبات تأشيرة سياحية لعائلة من 5 أفراد يتطلب وفقا لاشتراطات بعض دول الشنغن وجود رصيد لا يقل عن 50 ألف ريال.

التقديم إلكترونيا

وفيما يتعلق بتأشيرة السياحية لأميركا، فتكون طلبات الحصول عليها ليس عن طريق مكتب التأشيرات الموحد، بل يتم التقديم عليها إلكترونيا ومن ثم التوجه للسفارة لإجراء مقابلة شخصية للمتقدمين مع تقديم كافة المستندات ومتطلبات الحصول عليها، وعادة ما يكون الحصول على تأشيرة ثانية بعد انتهاء الأولى أسهل بكثير من المرة الأولى، حيث ينطبق الأمر أيضا على استخراج تأشيرة الشنغن.

تقييم خدمات المكتب

لا يزال يعاني المواطن والمقيم من خدمات مكتب التأشيرات الموحد الذي يفتقد العدد الكافي من الموظفين مقابل تزايد أعداد المتقدمين للحصول على التأشيرات من ممثليات دول الشنغن.

تأشيرة الشنغن

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هي بمثابة تصريح بالإقامة يستطيع حاملها السفر إلى دول الشنغن المختلفة والتنقل بينها. وتمنح تأشيرة الشنغن حاملها حق الإقامة في دول منطقة الشنغن مدة 90 يوما بحد أقصى كل ستة أشهر (يتم حسابها اعتبارا من تاريخ الدخول أول مرة).

منطقة شنغن

بالإنجليزية: Schengen Area هي المنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية، والتي ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينها. وهي بمثابة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة.

دول الشنغن

ألمانيا، النمسا، بلجيكا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، المجر، أيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، لتوانيا، لوكسمبورج، ليختنشتاين، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا.

رسوم التأشيرة

يتعين على المتقدمين للحصول على التأشيرة، بما في ذلك الأطفال، دفع رسوم طلب تأشيرة غير قابلة للاسترداد أو التحويل، وذلك قبل التقدم للحصول على التأشيرة. ويجب دفع هذه الرسوم، سواء تم إصدار التأشيرة أم لا، ويحدد مبلغ الرسوم حسب نوع ومدة التأشيرة التي تتقدم للحصول عليها.

وقت معالجة التأشيرة

رغم أن الوقت القياسي لمعالجة التأشيرة يبلغ 15 يوم عمل حسب (موقع مكتب التأشيرات الموحد)، إلا أن أوقات معالجة الحالات الخاصة قد تختلف حسب الظروف الفردية والمتطلبات الخاصة الأخرى.

متطلبات تأشيرة الشنغن

جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 3 أشهر بعد انتهاء التأشيرة

أن يتضمن جواز السفر ما لا يقل عن صفحتين فارغتين ومتقابلتين

خطاب تعريف بالعمل باللغة الإنجليزية موضح عليه المسمى الوظيفي والدخل الشهري وتاريخ الالتحاق بالعمل، ومصدق من الغرفة التجارية في حال كانت جهة العمل قطاعا خاصا

يجب ألا تقل التغطية لوثيقة التأمين عن 30 ألف يورو «حوالي 125.15 ألف ريال» على أن يغطي التأمين مدة السفر المفرد أو المتعدد

5 سنوات صلاحية البصمة للتأشيرة البريطانية وتأشيرة شنغن، أي أنه لا يُشتَرط إجراء البصمة مرة أخرى عند إعادة تقديم الطلب على تأشيرة أخرى لمدة 5 سنوات قادمة من تاريخ آخر بصمة