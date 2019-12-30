لجنة مركزية ونموذج سري لترقيات التشغيل الذاتي بالصحة

أقرّت وزارة الصحة تشكيل لجنة مركزية للنظر في توصيات اللجان الفرعية المعنية بالترقيات في برنامج التشغيل الذاتي، ويرأس اللجنة المدير العام لعمليات الموارد البشرية أو من يفوضه، على أن تتكون اللجنة من 5 أعضاء، على الأقل أحدهم مستشار نظامي، وألا يكون في اللجنة عضوان عاملان في قسم واحد، إضافة إلى إعداد نموذج سري يبلغ لكل الجهات التي يتعين عليها العمل به.

دليل الترقيات

جاء ذلك، ضمن دليل الترقيات لبرنامج التشغيل الذاتي، والذي أعدته وكالة الموارد البشرية بوزارة الصحة، واعتمد وزير الصحة العمل به الأسبوع الماضي، ويهدف الدليل إلى اعتماد تطوير آليات العمل، ورفع كفاءة الأداء، ويتضمن الترقية من فئة إلى فئة وظيفية أعلى، والترقية من مستوى وظيفي إلى مستوى وظيفي أعلى، ضمن الفئة الوظيفية نفسها، وشروط وإجراءات التقدم للوظيفة.

بطاقة ترقية

تضمن الدليل اعتماد إعداد بطاقة ترقية معلنة، يوضح فيها وزن ودرجة كل شروط الترقية، وتكون الدرجة النهائية فيها من 100 درجة، وعدّها الأساس في ترتيب المتقدمين للترقية، ولا يجوز تغيير هذه الآلية بعد الإعلان عن الوظائف للترقية، على أن يحد فيها حد أدنى للنقاط في آلية المفاضلة، ويستبعد من المفاضلة من يكون مجموع النقاط التي حصل عليها أقل من الحد الأدنى، حتى لو كان مرشحا وحيدا على المنصب الشاغر.

إعلانان

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شددت الوزارة في الدليل على أنه يتعين على إدارات الموارد البشرية بالجهات الإعلان عن الوظائف المتاحة للترقية، على ألا يقل عدد الإعلانات عن إعلانين في السنة المالية الواحدة، ويكون الإعلان الأول في بداية مارس، والثاني في بداية سبتمبر من كل عام، شريطة توافر وظائف شاغره لتقديم الطلبات.

كما أقرت الوزارة تشكيل لجنة من مدير الشؤون الصحية في كل منطقة أو محافظة، للنظر في طلبات الترقية، ويُعدّ محضر بذلك يُعتمد من اللجنة المركزية، على أن تنتهي هذه اللجنة من أعمالها خلال 15 يوما من تاريخ آخر موعد لتقديم الطلبات.

أولوية

أكد الدليل أن تكون أولوية الترقية للمبتعثين والموفدين من الوزارة، من الحاصلين على مؤهل علمي معتمد أعلى من المؤهل الذي تم تعيينهم أو ترقيتهم السابقة بموجبه، ثم يليهم الحاصلون على مؤهلات علمية أعلى من غير المبتعثين والموفدين بالوزارة، الحاصلين على موافقة المنشأة حسب نقاطهم.