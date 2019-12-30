أمير الباحة يوجه بالتوسع في أعمال التطوع

وفي بداية الاستقبال رحب بمدير جامعة الباحة الدكتور الحسين ومرافقيه، متمنيا لهم التوفيق. واستمع أمير الباحة إلى شرح مفصل من العميد البسامي، عما يحتويه التقرير من الإحصاءات والفرص التطوعية، بالإضافة إلى تدريب ومشاركات المتطوعين والحفل الذي أقيم بهذه المناسبة. وأكد الأمير حسام بن سعود على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم الأعمال التطوعية واستقطاب أكبر عدد من المتطوعين لخدمة المنطقة وأهلها، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحقيقا لرؤية المملكة 2030. وفي ختام الاستقبال كرّم أمير الباحة عددا من منسوبي الجامعة نظير مشاركتهم الفاعلة في اليوم العالمي للتطوع.
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