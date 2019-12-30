جامعة الإمام تنظم مؤتمر الإعلام في أبريل

وقال إن المؤتمر سيناقش في جلسات علمية وحوارية، أكاديمية ومهنية، عدة محاور من أبرزها مفهوم الإعلام الوطني، وقيمه المهنية، والأطر النظرية، والمرجعيات المعرفية للإعلام الوطني، والممارسات المهنية للإعلام الوطني عبر العالم، والإعلام الوطني في الأزمات والأحداث الطارئة، والإعلام الوطني والاحتياجات المجتمعية، وتمكين الإعلاميين الشباب في ضوء رؤية المملكة 2030.
ودعا المهتمون والمعنيون بصناعة الإعلام بشكل عام في المملكة إلى متابعة الاستعدادات لعقد #مؤتمرالإعلام الوطني، وفعالياته من خلال منظومة حساباته الإلكترونية على منصات شبكات التواصل الاجتماعي: انستقرام: Nmediaconf، سناب شات: N.mediaconf، تويتر: @Nmediaconf، يوتيوب National Media Conferen
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