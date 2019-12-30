الريثي يفتتح المركز الصحي الـ 23 المحسن بالمسارحة

افتتح محافظ أحد المسارحة عبدالله محمد الريثي، بحضور مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله أحمد النجمي، ومدير شؤون المراكز والقطاعات الصحية بجازان محمد بجوي، وعدد من المسؤولين صباح اليوم مركز الرعاية الصحية الأولية بأحد المسارحة بعد انتهاء مشروع ترميم وتطوير وتحسين بيئة العمل بالمركز. واستمع الريثي لشرح مفصل عن أقسام المركز والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، وأثنى محافظ المسارحة على جودة العمل الذي تم بالمركز، مبديا إعجابه بنجاح خطة التطوير بالمركز، ومقدما شكره لصحة جازان ومنسوبيها على ما بذلوه من جهود واضحة أثمرت حتى الآن عن توسعة وإضافة أقسام وعيادات بمستشفى أحد المسارحة العام وتطوير صحي المضايا الذي افتتح مؤخرا، واليوم صحي بأحد المسارحة. وأوضح مدير عام صحة جازان أن المركز شهد تطويرا على كل المستويات إيمانا بأهمية جاذبية بيئة العمل للموظفين، كما تم دعم المركز بعدد من الكوادر الطبية، والأجهزة الطبية الحديثة في سبيل تقديم خدمة طبية متميزة للمستفيدين. واعتمدت صحة جازان مشروع تحسين بيئة العمل بصحي أحد المسارحة ليظهر بحلة جديدة، كما قامت الصحة بتجهيزه بالأثاث الطبي والمكتبي. كما سخرت صحة جازان طاقما طبيا وفنيا وإداريا مؤهلا لتقديم الخدمات الصحية، إضافة لتميز المركز عن غيره بتواجد أجهزة «الماموجرام» بعيادة الكشف عن سرطان الثدي وأيضا الإرشاد النفسي وعيادة الإقلاع عن التدخين. ودأبت صحة جازان منذ انطلاق مشروع تحسين العمل بالمراكز الصحية والذي يأتي كأحد برامج التحول الوطني، 202‪0بتحسين المراكز الصحية بالمنطقة وفق خطة زمنية، ويحتل مركز صحي المسارحة المرتبة رقم 23 في سلسلة المراكز الصحية التي تم تحسين بيئة العمل بها فيما لا زال العمل قائما بمشروعات التحسين في 5 مراكز صحية سيتم الانتهاء منها قريبا.



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