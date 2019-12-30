أكد رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، أن تلمّس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، والعمل على تطويرها وفقاً للرؤية الطموحة للمملكة 2030، يعدّ من أولويات حكومتنا، وهو ما تعبر عنه توجيهات رئيس المشروع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في تلمّس احتياجات سكان المنطقة الشرقية، عبر بوابة هذا المشروع بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة، خلال قياس رضا المستفيدين وفقا لمعايير علمية دقيقة، تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلا عن تحفيز الأجهزة الحكومية على بذل مزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها. جاء ذلك، خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، المديرَ التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، يرافقه الباحثون من أعضاء الفريق الميداني للمشروع ممن شاركوا مؤخراً في عملية قياس رضا المستفيدين والمستفيدات من مستوى الخدمات التي تقدمها المنافذ الحدودية بالمنطقة الشرقية، متقدما نيابة عن أمير المنطقة الشرقية، ونائبه، بالشكر الجزيل للباحثين على الجهود التي بذلوها طوال الفترة المحددة لعملية القياس. ودعا الأمير فهد بن عبدالله، الباحثين إلى أهمية التطوير المستمر وتحري الدقة في رصد ونقل المعلومة للمكلفين بالمشاركة في عمليات القياس القادمة، خصوصا روح التحلي بالابتسامة والتعامل الراقي والمميز مع المستفيدين، فضلا عن الموضوعية في التعامل، وذلك بما يحقق الأهداف التي ينشدها المشروع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مشروع رضا المستفيدين يستقبل المشاركين في قياس مستوى خدمات المنافذ بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.