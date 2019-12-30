أمير المدينة المنورة يدشن مشروع مركز خدمات التمور



دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، مشروع مركز خدمات التمور في المدينة المنورة، والذي سيقدم الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية لما قبل وبعد حصاد التمور، بتكلفة تقدر بحوالي 120 مليون ريال على مساحة 100 ألف م2، بطاقة استيعابية تصل إلى 16 ألف طن، ويخدم أكثر من 500 ألف نخلة. جاء ذلك خلال لقائه وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، بحضور نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل. وثمّن الأمير فيصل بن سلمان جهود فريق العمل بقيادة وزير الزراعة في رسم صورة واقعية عن مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة بالمنطقة، إضافة إلى حزمة الخدمات المتجددة للمستفيدين من المزارعين والمواطنين. ويأتي مركز خدمات التمور في المدينة المنورة كأول المشاريع التي تندرج تحت برنامج نخلة وطن المشترك بين المركز الوطني للنخيل والتمور والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك». ويهدف المشروع إلى رفع قيمة صادرات التمور وتقديم خدمات الإرشاد بهدف تطوير الإنتاج وتقليل التكلفة وتحسين الجودة، وتعزيز تسويق التمور من خلال إيجاد مشترين أو عاملين، محليا وعالميا، وتقديم خدمات التخزين المبرد والنقل، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يزيد على 1900 وظيفة متوقعة في تخصصات مختلفة، كما يسهم المركز في ترشيد استهلاك المياه والتركيز على الصناعات التحويلية، وعقد الاتفاقيات مع الشركات والهيئات، وتحقيق مزيد من التمكين للمستفيدين من الخدمات المتنوعة المقدمة في المركز.

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