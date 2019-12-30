وزير الخارجية يستقبل وفد كلية القيادة والأركان

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في ديوان الوزارة بالرياض، وفدا من منسوبي دورة الحرب الحادية عشرة بكلية القيادة والأركان. وفي بداية الاستقبال رحب الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بالوفد، متمنيا لهم التوفيق والسداد، ومواصلة العمل المخلص خدمة للدين ثم الملك والوطن، ثم استعرض مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة، ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية. بعد ذلك قدم الوفد درعا تذكاريا لسموه بهذه المناسبة. حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.



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