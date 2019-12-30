السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يلتقي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة



الدوادمي 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

التقى محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري في ديوان المحافظة اليوم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس منصور الكثيري.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بمدير المكتب ونائبه، حيث تسلم نبذة عن أعمال ونشاطات المكتب ووحداته في خدمة المزارعين، بالإضافة إلى خطط تطوير وتنمية العمل في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني.

وأشار السديري خلال اللقاء إلى أن المحافظة ومراكزها تشتهر بإنتاج عدة محاصيل زراعية، مما يتطلب خدمة مزارعي المحافظة ودعمهم، مثمنًا الجهود البيئية والزراعية التي يبذلها المكتب.

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