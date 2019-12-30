السعودية اليوم / أمين الجوف يقف على إزالة التشوه البصري بالمنطقة الصناعية



سكاكا 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم على إزالة جميع عناصر التشوه البصري من المركبات المهملة ونظافة الموقع العام بشكل كامل، وذلك في الصناعية القديمة والجديدة بمدينة سكاكا.

وشدد الشرعان على أهمية رفع مستوى الامتثال ومنع المخالفات والحفاظ على البيئة، والتأكيد على سرعة معالجتها.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة عبدالله الماجد أن الجهود ستكثف في معالجة عناصر التشوه البصري، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الأمانة لرفع المخلفات والتجاوزات المعوقة للحركة المرورية، منها المركبات المهملة والمشوهة للمشهد الحضاري.

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23:05ت م

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