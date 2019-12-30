بالفيديو.. شاهد مكان انفجار الصاروخ الذي أطلقه الحوثيين تجاه مدينة الضالع

الإثنين 30 ديسمبر 2019

رفع المتحدث باسم محور الضالع القتالي فؤاد جباري، مقطع فيديو من 30 ثانية، في صفحته الرسمية بالفيسبوك، لملعب الصمود (مكان الإستهداف) الواقع وسط مدينة الضالع، والذي أسفر عن استشهاد 8 وجرح 30 شخصًا.



ووصف جباري، مكان الإستهداف، الذي تحيط به المنازل والمؤسسات التعليمية والصحية من مختلف الجبهات.. وقال عنه: "لهذا سقط أكثر عدد من الضحايا المدنيين، خصوصا الأطفال والذين -كالعادة- يعتبر الملعب المتنفس الوحيد بالنسبة لهم".

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وفي وقت سابق قال فؤاد جباري، إن الهجوم الحوثي نُفذ "صاروخ باليستي بعيد المدى أطلقته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من جبل يُسمَّى ظهر الحمار بالقرب من شعب الحمراء في بلدة العرفاف جنوب شرق مدينة دمت باتّجاه الضالع ما تسبب بدمار في مقصورة الملعب وأدّى إلى وقوع خسائر في الأرواح بين المدنيين".

وأشار جباري الى أن القصف أصاب مقصورة العرض وكان بعد انتهاء العرض العسكري وتجمع عدد من الشباب والأطفال المدنيين الذين دخلوا إلى الملعب بعد انتهاء العرض.