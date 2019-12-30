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ضباب على عسير حتى الصباح
يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - عسير
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الأحوال الجوية غير المستقرة على منطقة عسير.
وقالت الأرصاد: إن منطقة عسير تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، حيث تشمل الحالة أبها والنماص وخميس مشيط وسراة عبيدة.
ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ منتصف ليل اليوم الأحد، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح يوم غد الاثنين.
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