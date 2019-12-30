اخبار السعوديه

ضباب على عسير حتى الصباح

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم ضباب على عسير حتى الصباح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-30

ضباب على عسير حتى الصباح

يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

متابعات الخليج 365 - عسير

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الأحوال الجوية غير المستقرة على منطقة عسير.

Advertisements

وقالت الأرصاد: إن منطقة عسير تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، حيث تشمل الحالة أبها والنماص وخميس مشيط وسراة عبيدة.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ منتصف ليل اليوم الأحد، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح يوم غد الاثنين.

تابعنا على 1c538c85b5.jpg تواصل معنا على3ec05cebcb.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضباب على عسير حتى الصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا