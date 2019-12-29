شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ضمن فعاليات موسم الرياض.. انطلاق مارثون “إلى القمة” لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:46 مساءً, 29 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض شارك أكثر من خمسين لاعبًا ولاعبة اليوم، في فعالية مارثون “إلى القمة” للأشخاص ذوي الإعاقة بمضمار نادي الشباب، المقامة ضمن فعاليات “موسم الرياض في عيون أطفالنا”، التي نظمها مركز (آراء الرواد للرعاية النهارية).

وتهدف الفعاليات إلى إتاحة الفرصة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فعاليات واحتفالات موسم الرياض وإبراز مهاراتهم، بالإضافة إلى التعريف بإنجازات المركز وشركائه.

وتراوحت أعمار المشاركين ما بين 8 – 16 سنة، يُمثلون الفئة (أ) لقطع مسافة 200 متر، وبين 15 – 22 سنة، يُمثلون الفئة (ب) لمسافة المضمار بالكامل.

وفي ختام الفعالية جرى تقديم الهدايا وتكريم الفائزين ودروع للرعاة والمشاركين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | ضمن فعاليات موسم الرياض.. انطلاق مارثون “إلى القمة” لذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.