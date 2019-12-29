اخبار السعوديه

نجاح أول جراحة في المملكة بواسطة الروبوت

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم نجاح أول جراحة في المملكة بواسطة الروبوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-29

نجاح أول جراحة في المملكة بواسطة الروبوت

خاصة بتحويل مسار لمريض سمنة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن إنجاز طبي لمدينة الملك فهد الطبية، حيث تمت أول عملية من نوعها في المملكة خاصة بتحويل مسار لمريض سمنة بواسطة جهاز الرجل الآلي (الروبوت).

Advertisements

وقدمت وزارة الصحة، عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، التهنئة إلى الفريق الطبي بمناسبة هذا الإنجاز المميز.

ونشرت الصحة صورة تبين الرجل الآلي الذي نفذ العملية الجراحية الأولى من نوعها في المملكة.

تابعنا على 8e8dffbc4a.jpg تواصل معنا على579f6819ad.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجاح أول جراحة في المملكة بواسطة الروبوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا