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شكرا لقرائتكم نجاح أول جراحة في المملكة بواسطة الروبوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نجاح أول جراحة في المملكة بواسطة الروبوت
خاصة بتحويل مسار لمريض سمنة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن إنجاز طبي لمدينة الملك فهد الطبية، حيث تمت أول عملية من نوعها في المملكة خاصة بتحويل مسار لمريض سمنة بواسطة جهاز الرجل الآلي (الروبوت).
وقدمت وزارة الصحة، عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، التهنئة إلى الفريق الطبي بمناسبة هذا الإنجاز المميز.
ونشرت الصحة صورة تبين الرجل الآلي الذي نفذ العملية الجراحية الأولى من نوعها في المملكة.
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