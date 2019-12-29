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هل تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا حول قضية كشمير ؟
عقب زيارة الأمير فيصل بن فرحان إلى باكستان
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
قالت وسائل إعلام باكستانية، إن هناك تكهنات بشأن تناول قضية كشمير في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي تخطط المملكة لعقده.
ونقلت صحيفة دون، أقدم صحيفة باكستانية ناطقة بالإنجليزية، عن مصدر دبلوماسي باكستاني، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نقل هذا إلى نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، خلال لقائه معه في وزارة الخارجية يوم الخميس الماضي.
وقالت الصحيفة الباكستانية إن هذه الخطوة جديرة بالثناء وستلقى ترحيبًا واسعًا.
وأطلع قريشي الأمير فيصل على الوضع في كشمير خلال الاجتماع الأخير، حيث قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: ناقش وزيرا الخارجية دور منظمة المؤتمر الإسلامي في النهوض بقضية كشمير.
ولم تصدر منظمة المؤتمر الإسلامي أي إعلان رسمي أو تأكيدًا للاجتماع حتى الآن، لكن قالت في بيان موجز الأسبوع الماضي، إنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة التي تؤثر على الأقلية المسلمة في الهند.
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