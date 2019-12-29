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شكرا لقرائتكم الجمارك لـ”المواطن”: 1.5 مليار قيمة واردات المملكة من الزجاج خلال 9 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجمارك لـ”متابعات الخليج 365”: 1.5 مليار قيمة واردات المملكة من الزجاج خلال 9 أشهر
أهم الدول التي يتم الاستيراد منها هي أمريكا والأردن والإمارات
متابعات الخليج 365 - هاشم القرني - الرياض
قالت الهيئة العامة للجمارك في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن واردات المملكة من الزجاج بلغت منذ بداية العام 2019 حتى نهاية الربع الثالث 1.5 مليار ريال.
وأضافت أن إجمالي وزن شحنات الزجاج بلغت بالكيلو 273 مليون كيلو، مبينةً أن أكبر وأهم الدول التي يتم الاستيراد منها هي أمريكا والأردن والإمارات، وفي المرتبة الرابعة تأتي النمسا تليها الصين وبلجيكا ومصر.
وقل أن تخلو صناعة من تدخل الزجاج وتشكل معظم الصناعات مثل الكهرباء وقوارير التعبئة والأواني، وبحسب إحصائيات الجمارك فان الإمكانيات البسيطة كصناعة الزجاج عكست قدرات المملكة وإمكانيات النجاح في رؤى التصدير، خصوصًا في ظل صناديق الدعم للمصانع السعودية “كصندوق التنمية الصناعي” وبعض البرامج التمويلية الأخرى، بالإضافة إلى تكفل المقابل المالي للعمالة والذي صدر قراره مؤخرًا.
وتعد المملكة الآن هي الوجهة الاقتصادية لكثير من الشركات والدول المصدرة للزجاج؛ لما لديها من مشاريع عملاقة وحيوية ونهضة عمرانية في شتى المناطق، وأول ما يذكر هو مشروع مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع داون تاون جدة.
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