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2019-12-29 مخالفات جسيمة تُغلق مركز جراحة اليوم الواحد بالرياض منها عدم وجود تراخيص لجراحة السمنة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الصحة إغلاق مركز جراحة اليوم الواحد في الرياض؛ حفاظًا على صحة وسلامة المرضى. Advertisements كما أكدت الصحة عبر تويتر شطب ترخيص الطبيب؛ بسبب وجود مخالفات جسيمة، وعدم وجود تراخيص نظامية خاصة بجراحة السمنة والبدانة. وحثت وزارة الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة من خلال الاتصال على 937. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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