شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة اليمنية تؤهل 1500 شاب في محافظة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت وزارة الشباب والرياضة في محافظة مأرب شرقي اليمن مشروع التأهيل العلمي للشباب في اللغة الإنجليزيةاليوم.

وفي التدشين الذي تنفذه الوزارة عبر جامعة إقليم سبأ ومكتب الوزارة بالمحافظة والذي يستهدف 1500 شابا وشابة، ألقى وكيل وزارة الشباب والرياضة المساعد لقطاع الشباب الدكتور منير لمع كلمة قال فيها إن المشروع يأتي في إطار توجهات قطاع الشباب في الوزارة وبدعم ورعاية من الوزير نائف البكري لإعطاء الأولوية لقضايا التدريب والتأهيل العلمي والثقافي والرياضي للشباب في مختلف محافظات الجمهورية..

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وأضاف لمع أن المشروع يأتي كذلك في إطار البرامج التي تهدف إلى رعاية الشباب والاهتمام بهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم وبنائهم بدنيا وعقليا بناء صحيحا وسليما، مشيرا إلى أن المشروع التأهيلي للشباب في مأرب سيعمل على إفادة المستهدفين من خلال 50 دورة تدريبية ستنفذ من قبل الجامعة خلال العام 2020م بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة.

بدوره تحدث نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال عن مستوى التعاون والتنسيق بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة بمكتبها في المحافظة، والشراكة الفاعلة في تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية في المجالات الرياضية والثقافية والعلمية التي تسهم في تنمية مواهب الطلاب وقدراتهم.

وكانت وزارة الشباب والرياضة وبتوجيه من معالي الوزير نائف البكري قد أطلقت العديد من الأنشطة الشبابية خلال الفترة الماضية، وذلك لتعزيز دور الشباب في المجتمع والدولة وكذا تطوير مهاراتهم وتثقيفهم.