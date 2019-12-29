عاجل : الموت يفجع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حادث سير مروع والملك سلمان وولي عهده يعزون شعب مصر

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عدن - ياسمين التهامي - العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ التي توقعت اعتقال البشير ومقتل الرئيس الراحل ’’صالح’’ تفاجيء العالم وتعلن هذا ماسيحدث في الخليج ودول عربية عام 2020 شاهد رغد صدام حسين وكل انصار والدها ‘‘يذرفون دموع الفرح‘‘بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير من عاصمة دولة عظمى.. شاهد 2 صور اثلجت صدور العراقيين

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