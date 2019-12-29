شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور والفيديو.. زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني تحاصر حاملة الطائرات الأمريكية في مياه الخليج.. والبنتاغون يعترف..! (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صور التقطها قمر صناعي تجاري، قبل أيام، إبحار أجسام صغيرة متعددة قرب حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس أبراهام لنكولن"، أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أثار تساؤلات عديدة، ودفع البنتاغون إلى الاعتراف أخيرا.

وأقرت البحرية الأمريكية، ردا على سؤال وجهه إليها موقع "ذا وور زون"، عبر البريد الإلكتروني، بأن تلك الأجسام هي 18 زورقا حربيا من بحرية الحرس الثوري الإيراني، كانوا يستفزون حاملة الطائرات والسفن المرافقة لها، أثناء عبور المضيق.

واعتبر تقرير للموقع الأمريكي أن هذا المشهد يشير إلى المخاطر الكبيرة التي يخلقها كل عبور في المنطقة، وإمكانية حدوث احتكاك خطير يتسبب بانفجار الأوضاع في المنطقة.

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كما وصف ما تفعله طهران بأنه "تحد ناجح" لرمز الهيمنة العسكرية الأمريكية، رغم محاولة البنتاغون التقليل من أهمية ما يجري.

وكانت أغلب الزوارق الإيراني تسير بشكل منتظم خلف حاملة الطائرات، التي كانت برفقة المدمرة "يو أس أس فاراغوت"، التي كانت في المقدمة، والطراد "يو أس أس لييت غالف"، في المؤخرة.

ويذكّر ذلك بما جرى مع حاملة الطائرات "يو أس أس ثيودور روسفلت"، في أيلول/ سبتمبر 2018، بالمنطقة ذاتها، عندما نشرت وسائل إعلام إيرانيا مقاطع تظهر "تحرش" قوارب صغيرة بها، والتقاط من كانوا على متنها صورا باستخدام عدسات كبيرة للقوات الأمريكية وعتادها، ما تسبب بإحراج كبير لواشنطن.

وبعدها بشهر، أبحرت سفينة هجوم إيرانية سريعة، من طراز "بييكاب" (Peykaap)، مزودة بصواريخ كروز مضادة للسفن، على مسافة لم تتجاوز 300 ياردة عن سفينة "يو أس أس أسكس"، أثناء تواجد الجنرال "جوزيف فوتيل" على متنها، الذي كان آنذاك قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وأقر "فوتيل" لصحفيين لاحقا بأن الإيرانيين كانوا يحاولون رصد ما يفعله الأمريكيون، وجمع المعلومات، دون التعليق على عجز أمريكا عن التصدي لذلك.



ويشير التقرير إلى أن بحرية الحرس الثوري الإيراني تمتلك مجموعة واسعة من الزوارق السريعة وغيرها من السفن الحربية الصغيرة، وبعضها مزود بصواريخ مضادة للسفن، فضلا عن شبه الغواصات القادرة على حمل الألغام والطوربيدات.

أضف إلى ذلك، تحمل أساطيل القوارب الصغيرة هذه صواريخ موجهة مضادة للدروع، و"أرض جو" محمولة على الكتف، وغيرها.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الحرس الثوري الإيراني باستخدام بعض قواربه الصغيرة لشن عدد من الهجمات على ناقلات النفط التجارية في وقت سابق من هذا العام.