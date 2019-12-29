صور.. بدء تغيير الشكل الخارجي لسيارات الأجرة بالمملكة وتوفير خاصية السداد الإلكتروني

بدأت الهيئة العامة للنقل تنفيذ برنامجها الخاص بتغيير هوية سيارات الأجرة بشكل كامل، ليشمل ذلك تغيير الشكل الخارجي للمركبة مع توفير خاصية السداد الإلكتروني وارتباط المركبة بتقنيات التتبع والخرائط، فضلاً عن تطوير مهارات السائقين وكفاءتهم المهنية. وتتسم مركبات الأجرة التي ستبدأ بالظهور في مطارات المملكة أولاً، بأنها تتخذ درجة محددة من اللون الأخضر، إضافة إلى تطوير الخدمات الداخلية بالسيارة، وسيستمر التغيير تدريجياً ليشمل كافة سيارات الأجرة بالمملكة.

وبدأت الهيئة في تنفيذ برنامج تدريبي لسائقي الأجرة لتطوير مهاراتهم في التعامل مع السياح والزوار والعملاء عموماً، استفاد منه حتى الآن أكثر من 10 آلاف سائق. وركّزت الدورات التي تُنفذ بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومطارات المملكة على أهمية خدمة العملاء بأفضل الأساليب، مع إبراز أهمية المحافظة على نظافة المركبة، وكفاءتها التشغيلية، بما يعكس تجربة متميزة للسائح والزائر، ويترك انطباعا عن جودة الخدمة وارتقائها بما يرضي التطلعات.