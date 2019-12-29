سيدتان تشاركان 742 رجلاً في منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل

شهدت جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل -في نسختها الرابعة- منافسة سيدتين من دولة الإمارات العربية المتحدة لـ(742) رجلاً مشاركًا من خمس دول في الجائزة. وأظهرت كشوف أسماء المشاركين في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسختها الرابعة، التي تجري فعالياتها في صياهد رماح، مشاركة سيدتين من الإمارات، وهما: شيخة ذياب سيف آل نهيان، وفاطمة سالم مبارك الراشدي.

وتُعد مشاركة آل نهيان والراشدي في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل هذا العام المشاركة الثانية، بعد مشاركة الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن بن خالد آل سعود، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، بعدد من الفرديات في لون المجاهيم، فئة الفردي دق وجل. ويشارك في جائزة الملك عبدالعزيز، لمزاين الإبل هذا العام (٧٤٨) مشاركًا من خمس دول خليجية: (742) رجلاً، وسيدتان، وأربع شركات.